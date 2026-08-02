Fontana Liri, Ilaria Fontana (M5S): interrogazione sul piano da 55 milioni per lo stabilimento militare

La deputata del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana ha presentato un’interrogazione ai Ministri competenti per fare chiarezza sul previsto piano da 55 milioni di euro destinato all’aumento della produzione di esplosivi e propellenti, mentre sul sito risultano ancora aperte importanti questioni di carattere ambientale.

“Mentre la destra continua a fare propaganda sul riarmo e ad alimentare la corsa agli armamenti, nei territori restano aperte ferite ambientali che aspettano ancora risposte.

Dopo il caso dell’ex Winchester di Anagni, ora c’è anche lo Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri.

Qui si parla di un piano da 55 milioni di euro per aumentare la produzione di esplosivi e propellenti, ma il sito è ancora interessato da procedimenti di bonifica, presenta contaminazioni nei terreni, residui esplosivi, serbatoi interrati e migliaia di metri quadrati di coperture in amianto.

La domanda è semplice: davvero si pensa di aumentare la produzione prima di garantire che ambiente e salute siano pienamente tutelati?

Per questo ho presentato un’interrogazione ai Ministri competenti. Chiedo trasparenza sullo stato delle bonifiche, sulle autorizzazioni ambientali e sulle eventuali deroghe previste per un sito militare.

La sicurezza nazionale non può diventare il pretesto per mettere in secondo piano la sicurezza ambientale e la salute dei cittadini.

Noi continueremo a vigilare”