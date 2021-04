Fontana Liri, il Direttore Generale della Agenzia Industrie Difesa fa visita allo stabilimento

Il Direttore Generale della Agenzia Industrie Difesa, Nicola LATORRE, ha visitato nella giornata di ieri lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (Fr). Il sito industriale, sorto nel 1893 su un’area di circa settanta ettari e attraversato dal fiume Liri, ha rappresentato per anni un polo attrattivo per l’impiego di risorse altamente qualificate negli impianti per la produzione di sostanze esplosive, nel laboratorio per i test chimico fisico balistici e nella centrale idroelettrica. Scopo della visita è stato conoscere le strutture e considerare gli aspetti progettuali per rilanciare la produttività dello Stabilimento. Nel corso della giornata, il Direttore Generale ha incontrato il Sindaco del Comune, Gianpio SARRACCO, e le rappresentanze sindacali del personale impiegato. “Il complesso di Fontana Liri rappresenta un’unità produttiva di rilevante interesse per le peculiarità degli impianti e le potenzialità che vogliamo vengano rilanciate. La sua valorizzazione è una priorità per la missione che persegue l’Agenzia, il sistema Difesa e l’Italia. La nostra intenzione è lavorare a un piano industriale che faccia ripartire l’attività”, dichiara il Direttore Generale della Agenzia Industrie Difesa, Nicola LATORRE, al termine della visita che è stata accompagnata dal Direttore dello Stabilimento, il Colonnello Raffaele ZAGARELLA, e dal Capo ufficio delle unità industriali dell’Agenzia, il Contrammiraglio Stefano CORONA.

