Fontana Liri – “Ho solo la mia volontà che non si piega” sabato 3 dicembre la presentazione del libro

Ho solo la mia volontà che non si piega. Con questo titolo, tratto da una frase scritta dal protagonista dal lager di Sandbostel nel 1944, Carlo Venditti ha dato alle stampe, per la Marvia edizioni, un profilo biografico del Gen. Americo Sbardella (1916-1981) di Fontana Liri. Studente al “Tulliano” di Ar-pino, Allievo dell’Accademia Militare, dopo aver combattuto nella campagna di Grecia conseguendo due ri-compense al V.M., Sbardella patì la prigionia in alcuni lager nazisti. Nel dopoguerra proseguì la carriera mi-litare, ricoprendo vari incarichi di Stato Maggiore e di comando, tra cui Comandante del 14° Rgt. artiglieria a Trieste, Capo sezione al Sifar e Addetto militare a Varsavia. Seguì la costruzione delle caserme di Sora e Cassino. La presentazione del libro si tiene sabato 3 dicembre, alle ore 17,30, al Centro Polifunzionale di via Fiume, con relazione a cura di Antonella Di Pucchio, consigliere provinciale, mentre il giornalista Raffaele Calcabrina intervisterà l’autore. Le conclusioni sono affidate a Giovanni Sbardella, figlio del Generale. Il M° Maurizio Lucchetti e Alessia Valletta saranno protagonisti dell’intermezzo poetico-musicale. Orga-nizzata dalla Pro Loco e moderata dalla Presidente Marina Veglianti, la conferenza sarà aperta dai saluti del sindaco Gianpio Sarracco e del Ten. Marco Rapone, Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Ar-tiglieri d’Italia, che patrocina l’evento con l’Istituto del Nastro Azzurro, l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Fontana Liri. Collaborano le associazioni culturali Fontanesi nel mondo, il Castello, il Centro studi Mastroianni e l’Associazione Battaglia di Cassino. Un vin d’honneur chiuderà la serata. Diretta strea-ming su: https://www.facebook.com/ideeavanzate.

COMUNICATO STAMPA