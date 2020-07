Fontana Liri (FR) – Vittorio Venditti presenta la candidatura, ospite il Sen. Massimo Ruspandini

Lunedì mattina durante il mercato settimanale, il candidato Vittorio Venditti al consiglio comunale con Giuseppe Battista Sindaco, ha presentato la sua candidatura, ospitando il Senatore della Repubblica Massimo Ruspandini, il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura e altri giovanissimi dirigenti. Il Senatore Ruspandini in un intervista ha rimarcato l’attaccamento al territorio e lo spirito di Venditti nel voler far risorgere Fontana Liri è tantissimo, della stessa lunghezza d’onda il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura che ha affermato l’impegno di Venditti da molto tempo, cosa rimarcata anche dal Senatore. L’augurio inoltre è arrivato da Maria Lucia Belli Presidente di GN Monte San Giovanni Campano, Filippo Mosticone Presidente di GN Sora e Antonio De Angilis. Successivamente Venditti afferma: sono contentissimo di aver ospitato personalità importanti del nostro territorio che possono far tanto per Fontana Liri, ed io ce la metterò tutta per far risorgere Fontana Liri. Insomma la candidatura di Venditti è un anello di congiunzione con tutta la politica provinciale, cosa importantissima per una qualsiasi amministrazione di oggi e del futuro.

COMUNICATO STAMPA

