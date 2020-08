Fontana Liri (FR) – Videosorveglianza, consegnati i lavori da parte della XV Comunità Montana

Sono stati ufficialmente consegnati da parte della XV Comunità Montana Valle del Liri di Arce, con delibera del 5 agosto 2020, i lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel comune di Fontana Liri. Una proposta avanzata già da tempo dal consigliere comunale Luigi Bianchi, al commissario straordinario della XV comunità montana, ing. Gianluca Quadrini. «Questo è un piano innovativo utile a garantire il miglioramento della qualità di vita per gli abitanti di Fontana Liri – ha spiegato lo stesso Bianchi in una nota -. Il paese necessitava di maggiore sicurezza per prevenire e combattere episodi di micro e macro criminalità, comprese le ondate di furti e gli atti di vandalismo». Da qui la sua iniziativa presso la comunità montana Valle del Liri che ha finanziato il progetto. «Una delle prime azioni dopo la mia elezione è stata quella di attuare iniziative concrete per far sì che la mia città diventasse all’avanguardia anche nel campo della sicurezza. Ringrazio il commissario dell’ente montano Gianluca Quadrini, sempre attento alle esigenze del territorio e di chi lo vive”.

Correlati