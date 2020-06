Fontana Liri (FR) – Venditti:” Ringrazio Paolo Pulciani per la stima nei miei confronti “

Con questo comunicato stampa voglio ringraziare il portavoce provinciale Paolo Pulciani, il quale prima prendendomi nel direttivo provinciale e poi ha espresso queste splendide parole sulla mia candidatura attestando stima nei miei confronti, che ricambio appieno. La battaglia che andrò ad affrontare a settembre sarà difficile, ma la nostra storia, soprattutto il nostro futuro sa che noi non siamo tipi da arrendersi, come diceva Giorgio Almirante “di noi bisogna poter dire, erano fatti per i tempi duri e difficili, per seminare e non per raccogliere”.La Candidatura del dottor Giuseppe Battista è il punto giusto per far ripartire Fontana LiriContinua il portavoce Pulciani : In qualità di presidente Provinciale di fdi mi sento di esprimere un profonda soddisfazione per la candidatura del giovane Vittorio Venditti al consiglio comunale di Fontanaliri . Dobbiamo accogliere con orgoglio la decisione di quei giovani capaci e decisi che scelgono di mettersi al servizio delle nostre piccole ma importanti comunità. Il nostro partito è convinto che proprio grazie ad una nuova generazione di amministratori come Vittorio Venditti potrà darsi vita al rilancio del territorio provinciale.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti dirigente provinciale Fratelli d’italia. Foto archivio

