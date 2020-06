Fontana Liri (FR) – Venditti incontra gli elettori, lunedì 6 luglio nella sede elettorale di Via Roma

Tempo di votazioni anche a Fontana Liri, dove il prossimo settembre, i cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Il candidato Vittorio Venditti, che cercherà di entrare nel palazzo municipale con una lista a sostegno del candidato sindaco Battista, incontrerà gli elettori lunedì 6 luglio a Fontana Liri, nella sede elettorale di Via Roma. L’ incontro avrà inizio alle ore 10:30 e si protrarrà per due ore. Sarà l’ occasione giusta per illustrare idee e concetti del candidato al consiglio comunale, e sarà permesso ai cittadini di suggerire idee e propositi da inserire nel programma elettorale.

COMUNICATO STAMPA

