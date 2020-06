Fontana Liri (FR) – Progetti e innovazione per il parco solfatara

Un grande contributo ha dato la videoconferenza organizzata da Vittorio Venditti (dirigente provinciale Fratelli d’italia e Gioventù Nazionale), soprattutto a livello ambientale. La partecipazione di Maria Lucia Belli nota ambientalista e dell’onorevole Maria Cristina Caretta esperta in cultura rurale ha fatto nascere diverse idee, serie e concrete. Il parco solfatara sito a Fontana Liri non è mai stato sfruttato al massimo per un turismo vero e proprio ha sottolineato Venditti, proprio per questo il mio impegno che voglio intraprendere con i cittadini è valorizzare le risorse naturali, insegnando il vero senso della parola natura soprattutto alle nuove generazioni. Di tutto ciò devo ringraziare Maria Lucia Belli e Maria Cristina Caretta, che hanno elaborato delle idee forti miranti ad allargare il campo della conoscenza soprattutto guardando alle scuole. Passeggiate Naturalistiche alla scoperta di tradizioni antiche e di regole comportamentali per rispettare i boschi, tutto ciò sarà un mio impegno per dare un contributo alla rinascita di Fontana Liri e la candidatura di Battista con cui sarò candidato è l’inizio eccellente.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti con Battista Sindaco

