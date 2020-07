Fontana Liri (FR) – Partiti gli incontri con i cittadini del candidato consigliere Vittorio Venditti

Lunedì 6 luglio il candidato al consiglio comunale di Fontana Liri, Vittorio Venditti, schierato nella lista “Uniti Per Fontana Liri” a sostegno di Giuseppe Battista, ha incontrato i cittadini durante il mercato settimanale in via Roma. L’incontro secondo le misure anti covid-19 è risultato propositivo, e partecipato. Tante sono state le proposte del candidato illustrate ai cittadini’, e altrettanto importanti e apprezzabili le problematiche e i suggerimenti, che i cittadini hanno voluto esporre al candidato, il quale si è mostrato propenso e disponibile a farsi portavoce dei suoi concittadini.. Un incontro che ha visto la partecipazione di persone di una fascia d’ età diversa, che ha dimostrato ancora una volta, quanto la gente apprezzi la politica fatta per strada, di cui Venditti è stato sempre protagonista. Presenti con lui, anche altri esponenti politici appartenenti al gruppo Gioventù Nazionale, ovvero Maria Lucia Belli, presidente del circolo giovanile di Monte S. Giovanni Campano, e Filippo Mosticone, presidente di G.N a Sora, oltre ad Andrea Mosticone, sempre di Sora, Pierfranco Reale di Arpino, e Matteo Carrafelli. Significativa anche la presenza di Antonio De Angelis, storica figura della politica fontanese. Gli incontri proseguiranno ogni lunedì, sempre nella sede elettorale di Via Roma.

foto archivio

