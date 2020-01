Fontana Liri (FR) – Oltre 70 famiglie senz’acqua da pìù di dieci giorni, una situazione insostenibile

Una situazione incresciosa che sta creando la gestione Acea nel comune di Fontana Liri, nelle case Ater di via Gorizia, oltre 70 famiglie senza acqua da Natale. Nonostante i continui reclami e solleciti da parte dell’Amministratore di Condominio e da buona parte dei residenti, ad oggi la condizione non è mutata. L’unico punto di contatto tra utente ed Acea è un numero verde dove continuano a dire che hanno aperto la segnalazione e sta arrivando sul posto il team leader. Sul posto arriva il solito operaio, il quale per problemi da accertare non riesce a rimandare l’acqua alle oltre 70 famiglie, tra cui anche invalidi e bambin,i ma cosa più scandalosa è che l’azienda non autorizza l’arrivo delle autobotti per garantire un minimo di servizio agli utenti di via Gorizia. Una situazione ormai diventata insostenibile per le oltre 70 famiglie che si trovano in questa situazione da oltre dieci giorni. Si spera in una diffida del sindaco al gestore dell’acqua Acea.

