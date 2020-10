Fontana Liri (FR) – Nominato il nuovo direttore generale dell’Agenzia industrie Difesa

Per i cittadini di Fontana Liri questa notizia è una ventata di speranza che porta il nome di Nicola Latorre.

Proprio lui è stato nominato alla guida dell’Aid, dal Consiglio dei ministeri su proposta del ministro Lorenzo Guerini, subentrantldo al suo predecessore, Gian Carlo Amselmino, che ben poco aveva portato in termini di concretezza.

Date le condizioni critiche dello stabilimento militare propellenti di Fontana Liri, Latorre, già presidente della commissione Difesa al Senato e membro di spicco del PD, si propone allo stesso modo in cui Napoleone si propose agli Italiani, un salvatore, sperando però che le sue azioni non facciano poi ricredere sia i dipendenti dello stabilimento, sia i cittadini, proprio come fece Manzoni con il condottiero francese.

Dunque grandi aspettative attorniano il nuovo dirigente, non ci resta che attendere il suo operato e credere in una rivoluzione che porti lo stabilimento militare a risorgere dalle “polveri”, incentivando così anche lo sviluppo economico del paese.

Luca Colafrancesco

Correlati