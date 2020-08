Fontana Liri (FR) – Maura e Venditti incontrano i cittadini al parco solfatara

Vittorio Venditti, candidato al consiglio comunale di Fontana Liri, e Daniele Maura, Presidente del Consiglio Provinciale, incontrano i cittadini di Fontana Liri, al Parco Solfatara, per discutere di programmi e proposte, in vista del rinnovo del consiglio comunale, previsto per il prossimo 20/ 21 settembre. Un incontro partecipato, in cui il giovane Venditti, ha esposto ai cittadini le sue idee di rilancio e valorizzazione del Parco Solfatara, location di tutto rispetto, e punto di attrattiva per tutto il territorio provinciale. Tante le proposte e le idee, che il candidato nelle liste per Battista Sindaco, ha illustrato ai cittadini, riscuotendo tra l’ altro notevoli consensi. Nei giorni scorsi, anche i vertici provinciali di FDI, si erano recati in città per sponsorizzare la candidatura di Venditti, da sempre elemento di spicco della politica provinciale e cittadina.

Correlati