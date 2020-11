Fontana Liri (FR) – L’ ultimo saluto a Mauro Simeone

Oggi alle ore 15:30 si sono svolti i funerali di Mauro Simeone, cittadino di Fontana Liri, rappresentante di vini, che lascia la madre di novant’anni con la quale abitava. Purtroppo Mauro è stato un’altra vittima della spaventosa tragedia che viviamo in questo periodo, il covid-19. Anzi non avendo patologie pregresse ed essendo comunque arrivato a essere ricoverato in terapia intensiva, e poi alla morte, è la dimostrazione lampante che il virus c’è e non va sottovalutato. Quindi oggi in lotta a questo pandemia e rattristati dalla scomparsa del caro Mauro, ci stringiamo tutti attorno alla famiglia con la speranza seppur effimera, di donare conforto.

Luca Colafrancesco

