Fontana Liri (FR) – Il 29 agosto Manifestazione “La notte degli Angeli”

A Fontana Liri il 29 Agosto in Piazza Trento alle ore 21,00 si svolgerà la manifestazione “La notte degli Angeli”, premio Le Ali d’ Argento. L’ evento è organizzato​ dall’associazione​ “Smile Amici di Ilaria” presieduta da Agostino Sera, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Fontana Liri​ nel nome del sindaco dott.​ Gianpio Sarracco e​ dal Commissario Straordinario della​ XV​ Comunità Montana Valle del Liri di Arce​ ing.​ Gianluca Quadrini.

La manifestazione quest’anno ha un valore particolare in quanto intitolata a Ilaria Lai, la giovane Fontanese deceduta in un tragico incidente.

Nel corso dell’ evento verranno premiati il dott. Stefano Lorusso, già Direttore Generale dell’Asl di Frosinone e attuale capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, il direttore generale

dell’ ASL di Frosinone, dott.ssa Patrizia Magrini,

il direttore del dipartimento di assistenza primaria Asl Fr dott. Marcello Russo, il prof. Francesco Peluso della facoltà di Psicologia della Formazione dell’ università Niccolò Cusano, la stazione dei Carabinieri di Fontana Liri,​ la classe I^ sez.D della Scuola secondaria Dante Alighieri di​ Ceprano, il cav. Andrea Di Veroli presidente​ dell’ Assoc. JERUCE ODV, la dott.ssa Moira Rotondo,

l’ attore Rudy Tomas, RanieroTesta,Tonino Capogna, Saverio Lancia, l’ ASD real Cassino,

La brigata 07 Roccasecca ed una delegazione della città di Venezia.Durante la serata, con dei premi speciali alla memoria,​ verranno ricordati Ilaria Lai, vittima della strada, poi​ Enrico Ceccato della curva sud​ VM Michael Groppello,​ Domenico Di Folco,​ Aldo Ricci,​ Cristina Rea e Marisa Di Pede.

A seguire, il presidente Agostino Sera premierà anche il team dell’associazione Smile Amici di Ilaria che, insieme all’Università Niccolò Cusano e all’ Asl di Frosinone, si sono resi protagonisti nel Progetto Integrato allo sport dedicato ai ragazzi affetti da autismo. Anche il commissario straordinario dell’ ente montano Gianluca Quadrini plaude a tutte le iniziative dell’associazione Smile Amici di Ilaria, da tempo impegnata nel mondo dell’associazionismo.

COMUNICATO STAMPA