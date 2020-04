Fontana Liri (FR) – Gli auguri di Pasqua del consigliere Bianchi

Il Consigliere Comunale di Fontana Liri Luigi Bianchi e Consigliere Nazionale ANCI rivolge a tutti i cittadini

i migliori auguri di una serena Pasqua.

“L’augurio migliore – afferma Bianchi – è quello

di trascorrere queste festività in compagnia delle

proprie famiglie e di rispettare le ordinanze di sicurezza nazionale.

Un piccolo sacrificio che si può fare, quello di rimanere in casa, per poi essere pronti a ripartire. Un pensiero speciale va a tutti i malati e le vittime di Coronavirus ed alle loro famiglie che in questo momento hanno bisogno del sostegno anche morale della comunità.

COMUNICATO STAMPA

