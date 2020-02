Fontana Liri (FR) – Fratelli d’Italia ascolta le proposte dei cittadini per rilanciare il territorio

A Fontana Liri davanti la sede di via Roma, il circolo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale ha ascoltato le proposte dei cittadini per rilanciare il territorio. Inoltre i dirigenti ed i militanti del partito di Giorgia Meloni hanno spiegato le proposte di FdI lanciate a livello nazionale, abolire i senatori a vita, tetto massimo alle tasse in costituzione, ordinamento italiano superiore a quello europeo e elezione diretta del presidente della repubblica.

Insomma un bel movimento in via Roma dove i ragazzi hanno interloquito con chi volesse lasciare un contributo per il futuro del paese, al banchetto hanno partecipato, il presidente di GN Monte San Giovanni Campano Maria Lucia Belli, il presidente di GN Sora Filippo Mosticone, il presidente di GN Arpino Pierfranco Reale, l’esponente monticiano di GN Gabriele Cinelli, Sorano Andrea Mosticone e Fontanese Antonino Gangi. Infine il dirigente provinciale di Fratelli d’italia e GN Vittorio Venditti afferma:

È stata una gran bella mattinata dove abbiamo ascoltato ogni singola proposta senza steccati ideologici ma con la convinzione di fare bene per il paese, siamo contenti che si siano fermati in tanti e cercheremo di portare avanti queste idee con tutta la nostra forza, ringrazio i ragazzi che hanno aiutato ad allestire il banchetto e gli esponenti politici storici del nostro territorio, come Antonio De Angelis, il dott. Fernando Belli, Rossano Bianchi e Roberto Venditti, i quali hanno consigliato a tutti noi ragazzi di lavorare sempre all’insegna del bene della nostra gente e della nostra Nazione.

COMUNICATO STAMPA