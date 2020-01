Fontana Liri (FR) – Diverse zone senz’acqua, “Noi per Fontana Liri” Loreto Chiarlitti: sollecitiamo l’amministrazione in una imminente risoluzione

Gentilissimo Sindaco di Fontana Liri, porto alla sua attenzione una problematica importante: diverse zone da capodanno che hanno problemi con l’acqua ad intermittenza addirittura si sono registrate intere giornate senza poter attingere acqua dal proprio rubinetto di casa. Di fatto l’acqua viene tolta tutti i giorni e, sembrerebbe, venga mandata solo di notte. Da tempo oramai persiste questa seria problematica ed a riguardo ci risulta un suo impegno affinché tutto giungesse a risoluzione. Ma a tutt’oggi i cittadini ancora vivono questa ingiustizia di vedersi privare di un bene indispensabile …Ci preme informarLa che non resteremo ancora per molto ad assistere a questa mancanza. Per tale sollecitiamo e confidiamo in una imminente risoluzione affinché un bene primario come l’acqua sia sempre garantita a tutti !!!

Il Coordinatore “Noi per Fontana Liri” Loreto Chiarlitti

