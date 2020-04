Fontana Liri (FR) – Coronavirus,Vittorio Venditti:”L’Amministrazione comunale blocchi i tributi comunali

Siamo in pieno periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid 19 che non solo vede attivissimi medici, farmacisti, infermieri e personale sanitario negli ospedali ma anche forze dell’ordine e commessi nei supermercati. Purtroppo però in molti tra proprietari di bar e piccoli negozi hanno dovuto chiudere i loro esercizi commerciali data l’emergenza. Dobbiamo quindi pensare anche a loro, a chi ha dovuto abbassare una saracinesca per i vari decreti della presidenza del consiglio dei ministri. Non si possono lasciar soli in questo momento ma hanno bisogno di tutta la solidarietà possibile per evitare di far fronte a problemi economici- finanziari. Proprio per questo una manovra seria concreta e obiettiva sarebbe quella da parte dell’amministrazione comunale che deve bloccare il pagamento dei tributi comunali per tutto il periodo dell’emergenza a chi non può aprire il bar, il negozio o quant’altro, in quanto non potrà sostenere tali spese. Una proposta giusta e seria, che può e deve essere ascoltata per il bene di tutti i lavoratori che vedono bloccata la loro attività commerciale.

Vittorio Venditti – candidato al consiglio comunale con il dottor Giuseppe Battista

comunicato stampa