Vittorio Venditti, dirigente prov. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, dichiara: “Purtroppo a Fontana Liri abbiamo vissuto momenti di inciviltà pura, sperando che i colpevoli vengano presi, denunciati e sanzionati pecunariamente per risarcire i danni. Chi ha letteralmente sfasciato i lampioni della pista ciclopedonale non può cavarsela, in quei punti ci sono delle telecamere (spero funzionanti), che possono aiutare a risalire a quelli che sono DELINQUENTI.”