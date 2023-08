Fontana Liri – Evento “Anni 90”, scatta la polemica sul piano sicurezza (FOTO)

Fontana Liri – Monta la polemica sul web per quanto riguarda il piano sicurezza per un evento musicale che si e’ tenuto ieri nel piccolo centro ciociaro. Ci si lamenta per quanto riguarda la zona bianca riservata alle persone disabili prevista per legge e alle corsie emergenziali, sia per le persone che per i sanitari addetti all’emergenza. Ieri sera proprio a Fontana Liri erano di servizio per l’assistenza sanitaria i volontari di una associazione, che piu’ volte hanno fatto notare ai responsabili dell’evento l’impossibilita’ di prestare il proprio servizio al meglio per via delle aree di emergenza ostruite, ma nessuno e’ intervenuto .Il piano in sicurezza prevede tra l’altro aree e corsie preferenziali per i sanitari che devono prestare eventuali soccorsi e proprio questi corridoi di emergenza erano ostruiti da bagni chimici, da materiale service e gazebo gonfiabili e mezzi. Nel piano di sicurezza sembra che queste arre occupate/ostruite da cio’ che si vede nelle foto non ce ne traccia.

