FONTANA LIRI – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi presso lo Stabilimento Propellenti di Fontana Liri, dove si è verificata un’esplosione che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.
A fare chiarezza sull’accaduto è stato il sindaco del Comune di Fontana Liri, che ha informato la cittadinanza dopo aver avuto colloqui con la Direzione dello stabilimento e aver effettuato i necessari accertamenti.
Secondo quanto comunicato, l’esplosione sarebbe stata causata dallo scoppio di un piccolo serbatoio all’interno dell’impianto. L’evento ha provocato un principio d’incendio che è stato immediatamente affrontato e spento dal personale addetto alla sicurezza dello stabilimento.
Fortunatamente non si registrano feriti né tra i dipendenti né tra il personale presente nell’area al momento dell’accaduto. Le verifiche effettuate hanno inoltre confermato che non vi sono state conseguenze ulteriori e che la situazione risulta completamente sotto controllo.
L’amministrazione comunale continua a monitorare l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Direzione dello Stabilimento Propellenti, rassicurando la popolazione sull’assenza di rischi per la sicurezza pubblica.
Fontana Liri, esplosione allo Stabilimento Propellenti, il Comune: situazione sotto controllo
FONTANA LIRI – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi presso lo Stabilimento Propellenti di Fontana Liri, dove si è verificata un’esplosione che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.