Fontana Liri, esplosione allo Stabilimento Propellenti, il Comune: situazione sotto controllo

FONTANA LIRI – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi presso lo Stabilimento Propellenti di Fontana Liri, dove si è verificata un’esplosione che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

A fare chiarezza sull’accaduto è stato il sindaco del Comune di Fontana Liri, che ha informato la cittadinanza dopo aver avuto colloqui con la Direzione dello stabilimento e aver effettuato i necessari accertamenti.

Secondo quanto comunicato, l’esplosione sarebbe stata causata dallo scoppio di un piccolo serbatoio all’interno dell’impianto. L’evento ha provocato un principio d’incendio che è stato immediatamente affrontato e spento dal personale addetto alla sicurezza dello stabilimento.

Fortunatamente non si registrano feriti né tra i dipendenti né tra il personale presente nell’area al momento dell’accaduto. Le verifiche effettuate hanno inoltre confermato che non vi sono state conseguenze ulteriori e che la situazione risulta completamente sotto controllo.

L’amministrazione comunale continua a monitorare l’evolversi della situazione in stretto contatto con la Direzione dello Stabilimento Propellenti, rassicurando la popolazione sull’assenza di rischi per la sicurezza pubblica.