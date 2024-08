Fontana Liri – Esplosione allo stabilimento militare Propellenti: scatta l’allarme

Un’esplosione e’ avvenuta intorno alle ore 17.15 di oggi all’interno dello stabilimento militare Propellenti di Fontana Liri, non di forte intensità ma comunque avvertita dalla popolazione. L’esplosione da quanto trapela, avrebbe generato un incendio di dimensioni ridotte sul quale stanno intervenendo i Vigili del Fuoco , che le operazioni di spegnimento sono a buon punto. Dalle primissime informazioni sembra che l’esposione non abbia riguardato materiale pericoloso e che non si registrano feriti.

Correlati