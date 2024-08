Fontana Liri – Domani serata in ricordo di Marcello Mastroianni

Serata in ricordo di Marcello Mastroianni, Venerdì 2 agosto 2024, alle ore 21,15, nella caratteristica piazzetta Santo Stefano del centro storico a Fontana Liri Superiore con la rappresentazione teatrale della commedia Le ultime lune, di Furio Bordon, ultima interpretazione di Marcello Mastroianni che con quest’opera concluse la sua carriera di attore il 6 novembre al teatro Diana di Napoli, poco più di un mese prima della morte (19 dicembre 1996).La rappresentazione, organizzata dal Centro Studi Marcello Mastroianni con la direzione artistica di Francois Proia, il patrocinio del Comune di Fontana Liri e in collaborazione con l’Associazione Il Castello, è inserita negli eventi relativi ai festeggiamenti per la Madonna di Loreto e si svolgerà sul sagrato della chiesa in cui Marcello fu battezzato, ad opera della compagnia CHIAMATA ALLE ARTI, con la regia di Alberto Pignero, con gli attori Alberto Pignero, Gabriella Pirolo e Christian Apreda coadiuvati dai tecnici del suono e delle luci Emilio Hervé Bruno e Pietro Palmarelli.La commedia affronta un problema triste: il confronto tra un professore ottantenne e il figlio che, mentre si preparano per raggiungere una casa di cura, dialogano evidenziando con ironia, ma anche con garbo e dolcezza, oltre che ricordi piacevoli e momenti belli della vita anche rancori e crudeltà. Il tutto è completato da un apprezzabile dialogo sull’ amore e la solitudine che si svolge tra il professore e la moglie – fantasma, che in realtà era morta quaranta anni prima.Lo spettacolo sarà assolutamente magnifico, come fu al tempo in cui lo rappresentò Mastroianni, che ottenne grande successo di pubblico e di critica per la sua ultima pagina di attore applauditissimo e apprezzatissimo. Quest’opera, con cui calò per sempre il sipario sulla sua vita, sarà per i cittadini di Fontana Liri il primo degli eventi volti a celebrare il centenario della nascita di Marcello, avvenuta il 28 settembre 1924.

