Fontana Liri – Deflagrazione e incendio di sterpaglie allo stabilimento Propellenti, nessuna situazione di allarme: la nota del Sindaco

Verso le ore 17.15 di oggi Sabato 31 agosto c’è stata una lieve deflagrazione che ha interessato un filtro della calce, in disuso da anni, nello Stabilimento Militare Propellenti. Il forte botto è stato determinato dallo squarcio di un piccolo serbatoio in acciaio, probabilmente surriscaldatosi per le fiamme alle sterpaglie dell’area circostanze. L’origine delle fiamme dovrebbe essere accidentale, anche se sono in corso accertamenti. Non ci sono feriti tantomeno situazioni di pericolo contingenti essendo il serbatoio relativo ad un impianto di depurazione di acque reflue in disuso da diversi anni.

Il fuoco è stato immediatamente circoscritto dal personale di vigilanza presente e dai vigili del fuoco di Sora che sono intervenuti. Appena domate le fiamme é stato chiaro che anche i danni sono lievi. Il Sindaco, dopo essersi relazionato con i referenti dello Stabilimento, assicura che non ci sono motivi di allarme.

Dalla pagina fb del comune di Fontana Liri

foto repertorio