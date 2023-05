Fontana Liri, cuccioli abbandonati cercano casa: l’appello del Comune (FOTO)

Sulla pagina social il Comune di Fontana Liri lancia un appello ai cittadini, per tre cuccioli di cane sperando che qualcuno possa adottarli per evitare di finire in canile. Di seguito riportiamo integralmente l’appello.

CUCCIOLI ABBANDONATI CERCANO CASA

Sono stati abbandonati tre cuccioli sulla strada per Fontana Liri Superiore. Una cittadina volenterosa (Roberta) li ha recuperati e li terrà per una settimana, per evitare che finiscano in canile, nella speranza che in questi giorni ci siano dei volontari disponibili a prendersene cura.