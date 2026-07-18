Fontana Liri, completati gli interventi di decoro urbano

Proseguono gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici a Fontana Liri. Il sindaco Giuseppe Loreto Battista ha annunciato il completamento di alcuni lavori di decoro urbano promossi dall’Amministrazione comunale e coordinati dal consigliere delegato all’arredo urbano, l’ingegner Alessia Proia.

Gli interventi hanno riguardato la sostituzione di alcune panchine in piazza Guglielmo Marconi e all’interno del Parco Crosby, nella frazione di Fontana Liri Superiore. L’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità delle aree pubbliche, rendendole più accoglienti, sicure e funzionali per cittadini e visitatori.

L’Amministrazione comunale sottolinea come questi lavori rientrino in un più ampio programma di cura e valorizzazione del territorio, volto a migliorare la qualità degli spazi condivisi e il decoro urbano del paese.