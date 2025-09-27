Fontana Liri celebra il mito di Marcello Mastroianni: la decima edizione del Premio

Tra i premiati Luca Manfredi, Emanuela Rossi, Rob Schmidt, Gioia Spaziani e Gianmarco Tognazzi. Ospiti Francesco Pannofino e Graziano Marraffa.

Fontana Liri rende ancora una volta omaggio al suo cittadino più illustre, Marcello Mastroianni, con la decima edizione del Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni, in programma domenica 28 settembre alle ore 18.00 presso il Centro Polifunzionale.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale, promosso dal Comune di Fontana Liri in collaborazione con la Pro Loco, il Centro Studi Mastroianni, la Regione Lazio e il Ministero della Cultura, con il sostegno dei media partner Radio Cassino e Nuova Rete.

I premiati

A ricevere il prestigioso riconoscimento saranno cinque protagonisti del cinema e dello spettacolo:

Luca Manfredi, regista e figlio dell’indimenticato Nino,

Emanuela Rossi, attrice di cinema, teatro e doppiaggio,

Rob Schmidt, regista e sceneggiatore statunitense,

Gioia Spaziani, attrice apprezzata sul grande schermo e in televisione,

Gianmarco Tognazzi, attore versatile, erede di una grande tradizione artistica.

Gli ospiti

La cerimonia vedrà la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino, attore e doppiatore tra i più amati dal pubblico, e di Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, che offrirà preziose testimonianze sulla carriera e sull’eredità culturale di Mastroianni.

A condurre la serata sarà il giornalista Max Marzilli, con la direzione artistica di Gerry Guida.

Un evento di memoria e futuro

Il Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni non è soltanto un riconoscimento artistico, ma anche un momento di riflessione e valorizzazione della figura di un attore che ha segnato la storia del cinema mondiale. Grazie al lavoro congiunto del Centro Studi Mastroianni, guidato da Santina Pistilli, e dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianpio Sarracco, l’evento continua a crescere edizione dopo edizione, rafforzando il legame tra il territorio e la cultura cinematografica.

Un appuntamento che unisce memoria, passione e celebrazione, riportando il nome di Marcello Mastroianni nella sua terra natale e facendolo brillare, ancora una volta, sul grande palcoscenico della cultura italiana.