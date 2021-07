Fontana Liri, Borghi piu’ belli d’Italia Fratelli d’Italia spinge

Come annuncia il dirigente provinciale e portavoce comunale di Fratelli d’Italia Vittorio Venditti, il partito di Giorgia Meloni a Fontana Liri nei prossimi giorni consegnerà al sindaco il regolamento per entrare nel club I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA e delle linee guida, che secondo il movimento devono essere intraprese annuncia Venditti, “La nostra proposta parte da lontano, già durante la scorsa campagna elettorale l’ho esposta e successivamente le elezioni ho protocollato l’iniziativa in comune, ora è arrivato anche il momento che Fratelli d’italia, partito serio e che si appresta a diventare il primo partito della nazione, lanci anche delle linee guida ben specifiche, che verranno protocollate anch’esse in municipio, come anche in accordo con il presidente di Circolo Roi Vernile. Il commercio a Fontana Liri purtroppo negli ultimi venti anni è stato abbandonato a se stesso, ma non da noi. Inoltre il nostro partito, si propone di essere un’ opposizione seria, di protesta e di proposta come ci hanno insegnato i dirigenti, il Senatore Ruspandini e Giorgia Meloni, quindi oltre criticare l’inconcludenza soprattutto degli ultimi 5 anni, abbiamo il dovere di proporre per risollevare il nostro paese e noi lo facciamo, chiedendo anche ufficialmente un incontro con il primo cittadino.

Fratelli d’italia quindi, a Fontana Liri, mira ad essere quella terza via, sociale, libera, democratica, ma soprattutto indipendente da quei sotterfugi inutili, insensati e dannosi che rovinano il buon nome della politica perché ricordate, come diceva Giorgio Almirante noi siamo “Nazione e non fazione. “

