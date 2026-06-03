Fontana Liri, Battista prepara la squadra: Grimaldi verso la vicesindacatura

Dopo la svolta elettorale che ha segnato la fine dell’era amministrativa guidata da Gianpio Sarracco, a Fontana Liri si apre ufficialmente una nuova fase politica. Il neo sindaco Giuseppe Loreto Battista è al lavoro per definire la composizione della giunta che dovrà guidare il Comune nei prossimi anni, con l’obiettivo di trasformare in azione amministrativa il programma che ha convinto gli elettori.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il ruolo di vicesindaco spicca quello di Cristiano Grimaldi, tra i protagonisti della vittoria della lista civica “Uniti per Fontana Liri” e recordman di preferenze alle ultime elezioni. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe il riconoscimento del consenso ottenuto e del ruolo svolto durante la campagna elettorale.

La competizione si era conclusa sul filo di lana, con Battista capace di imporsi per poche decine di voti, intercettando la richiesta di cambiamento espressa da una parte significativa della cittadinanza. Un risultato che ha consegnato alla nuova maggioranza sette seggi in Consiglio comunale, lasciando alla minoranza due rappresentanti.

L’attenzione ora è tutta concentrata sulla formazione dell’esecutivo e sulle prime decisioni amministrative. Battista ha già indicato le priorità del mandato: rilancio dei servizi, valorizzazione del territorio, partecipazione dei cittadini e unità della comunità. Temi che saranno al centro dell’azione della nuova amministrazione, chiamata a dare risposte concrete a una cittadinanza che ha scelto di voltare pagina.

Con la definizione della giunta ormai alle porte, Fontana Liri attende di conoscere i volti che accompagneranno il sindaco in questa nuova esperienza amministrativa, in un clima di attesa e curiosità per le scelte che segneranno il futuro del paese.