Fontana Liri – Ass. Cul Gioventù Protagonista in memoria di Norma Cossetto

Come ogni anno, l’associazione Gioventù Protagonista, raccoglie l’invito del comitato 10 febbraio per ricordare Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa e infoibata dai partigiani di Tito. Infatti anche a Fontana Liri da tempo, il presidente Vittorio Venditti depone un fascio di fiori al monumento dedicato alle vittime delle Foibe presso il parco solfatara, ma in questo 5 ottobre il sapore della deposizione è diverso, perché Venditti sentendo il sindaco Sarracco annuncia che presto Fontana Liri avrà una panchina Tricolore con targa dedicata alla vittime delle foibe, come sta avvenendo in molte parti d’Italia. Infatti il presidente di Gioventù Protagonista argomenta a riguardo “Sono contento e ringrazio il sindaco per la disponibilità ad inaugurare la” panchina Tricolore “, come d’altronde sta succedendo in molte parti della nostra Nazione. Questo sta a significare che Fontana Liri è un paese all’avanguardia, che mira sempre di più a far sì che tutti noi viviamo in un clima di pace e serenità.

