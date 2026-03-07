Fontana Liri, anziano trovato morto mentre bruciava sterpaglie

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Fontana Liri, dove un uomo di 86 anni è stato trovato senza vita su un terreno agricolo mentre stava bruciando alcune sterpaglie.

Secondo le prime informazioni, l’anziano, pensionato del posto, si trovava su un appezzamento di terreno quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe rimasto coinvolto nelle fiamme.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del Servizio 118. Nonostante il rapido intervento, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: al loro arrivo era già deceduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di un possibile malore improvviso che potrebbe aver colto l’anziano mentre stava bruciando le sterpaglie, facendolo cadere tra le fiamme. Tuttavia, la dinamica esatta dell’accaduto resta ancora da chiarire.

Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre la magistratura potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia sul corpo per stabilire con precisione le cause della morte e ricostruire quanto accaduto.

Foto archivio

