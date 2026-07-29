Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, Associazioni dei consumatori: dal Ministero una risposta preoccupante

Bisogna garantire l’operatività di uno strumento di supporto fondamentale.

Le Associazioni dei consumatori Codici, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, ConfConsumatori, iConsumatori e Lega Consumatori, impegnate nella protezione dei soggetti in condizione di vulnerabilità economica, sociale e debitoria, con una nota congiunta tornano sul Fondo per l’esdebitazione degli incapienti. Una tematica delicata, su cui era stata inviata una lettera a Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Abbiamo appreso del riscontro fornito dal Ministero della Giustizia in merito alla mancata operatività del Fondo per l’esdebitazione dei sovraindebitati incapienti – dichiarano i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori –. Dal riscontro emerge che il decreto attuativo non è stato adottato e che le disposizioni istitutive del Fondo sono rimaste inattuate. La ragione indicata risiede nella ritenuta antieconomicità della realizzazione di un apposito sistema informatico centralizzato, in considerazione del carattere annuale e non strutturale del finanziamento. La realizzazione di una nuova piattaforma informatica costituisce, infatti, una modalità organizzativa individuata dall’Amministrazione, ma non risulta espressamente imposta dalla legge né necessariamente rappresenta l’unica soluzione idonea ad assicurare trasparenza, controllo e rispetto del limite di spesa. La limitatezza delle risorse avrebbe potuto condurre all’introduzione di criteri di priorità, limiti individuali, procedure a sportello fino a esaurimento dei fondi o modalità transitorie di presentazione delle domande attraverso gli OCC, gli uffici giudiziari o infrastrutture informatiche già disponibili. Non appare invece soddisfacente che una difficoltà attuativa abbia determinato la completa mancata operatività della misura. La situazione risulta particolarmente grave alla luce del riconoscimento, contenuto nello stesso riscontro ministeriale, che il soggetto incapiente non dispone delle risorse necessarie per sostenere i costi della procedura e degli OCC e che tali costi non sono coperti dal patrocinio a spese dello Stato. Ne deriva una evidente contraddizione: l’ordinamento riconosce al debitore incapiente la possibilità di accedere all’esdebitazione ai sensi dell’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma non gli garantisce gli strumenti economici necessari per esercitare concretamente tale diritto. Lo stesso Ministero riferisce, inoltre, che nel 2025 risultavano pendenti 1.651 istanze di esdebitazione dell’incapiente, dato che conferma la rilevanza sociale del fenomeno e l’urgenza di una soluzione. Alla luce di tutto questo, chiediamo che il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, renda note le iniziative che intende assumere per superare l’attuale situazione. Chiediamo inoltre di valutare l’introduzione di una disciplina transitoria per le procedure pendenti, il rifinanziamento stabile del Fondo, l’utilizzo di sistemi informatici e strutture amministrative già esistenti, l’introduzione di una forma di copertura pubblica dei costi degli OCC per i soggetti incapienti, la definizione di tempi certi per rendere effettivamente accessibile la misura. La mancata operatività del Fondo non può tradursi nella sostanziale neutralizzazione di una misura di protezione sociale prevista dal legislatore – concludono i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori –, né rendere l’accesso al beneficio dell’esdebitazione dipendente dalla disponibilità di risorse economiche che il soggetto incapiente, per definizione, non possiede”.