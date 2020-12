Fondi UE: M5S Lazio: “Soddisfatti per recepimento nostri emendamenti in commissione bilancio

“Siamo soddisfatti che nelle linee programmatiche della Regione Lazio, per l’utilizzo dei fondi europei 2021-2027, siano state inserite molte delle proposte che i consiglieri del Movimento 5 Stelle, hanno fatto in Commissione Bilancio e ci auguriamo che in fase di approvazione in Consiglio regionale vengano accolti ulteriori nostri suggerimenti volti a dare un ulteriore importante impulso alla nostra regione, soprattutto dopo i terribili mesi della pandemia.

Abbiamo puntato sulle nuove tecnologie digitali e sui nuovi modelli di business per le imprese; alla riduzione del digital divide, soprattutto nelle aree della nostra regione che soffrono ancora di questo gap; alla promozione delle Comunità energetiche; ad azioni che favoriscano il processo di traslazione verso la mobilità elettrica. Ed ancora: all’autorecupero del patrimonio immobiliare privato ai fini ERP e alla valorizzazione e alla riqualificazione e recupero di immobili ed aree di proprietà pubblica per finalità socio-culturali.

Abbiamo pensato a misure che concilino vita e lavoro, anche attraverso il lavoro agile e ad interventi di politica attiva per l’occupabilità dei lavoratori in uscita dal mercato del lavoro, con l’apporto di maggiori finanziamenti ai centri per l’impiego, all’istituzione di un fondo per i workers buyout, che consentirà ai dipendenti di un’azienda fallita o prossima alla delocalizzazione di rilevarla per continuare la produttività, all’attivazione di forum regionali per coniugare i tirocini con le esigenze del mercato del lavoro e allo sviluppo di sistemi telematici destinati a favorire l’incontro tra gli input e gli output dell’attività delle imprese.

Abbiamo chiesto il potenziamento delle Unità Speciale di continuità assistenziale regionale ed una stabilizzazione delle stesse anche successivamente all’emergenza sanitaria Covid 19, di introdurre l’istituzione delle Unità Speciali di Pediatria con la funzione di occuparsi esclusivamente alla cura dei bambini affetti da Covid, e dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria, anche di particolari e gravi patologie. E ancora: l’introduzione del Medico scolastico nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, il potenziamento delle reti di cura sanitaria dei penitenziari del Lazio, la continuità terapeutica nell’utilizzo di farmaci biotecnologici e la realizzazione del piano pandemico regionale.

Riduzione del Carico Fiscale, con la diminuzione dell’ imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo, investimenti sulla rete stradale, politiche ambientali e per il turismo, pianificazione urbanistica, lotta alle mafie, iniziative di contrasto all’usura e al sovra indebitamento, promozione culturale, sostegno ai Comuni, benessere degli animali, sono solo alcuni dei tanti altri temi che abbiamo posto all’attenzione della Giunta, come priorità”.

Lo ha dichiarato il Gruppo consiliare M5s alla Regione Lazio.

“Numerosi punti contenuti nella proposta di Deliberazione Consiliare che abbiamo preso in esame, sono assolutamente condivisibili e indirizzati a risollevare la regione – ha affermato Valentina Corrado, vice-presidente della Commissione Bilancio – tuttavia va rilevato che negli indirizzi programmatici ci poteva essere di più, da qui il nostro voto di astensione e l’auspicio che li si possa implementare con altre misure che presenteremo in Consiglio regionale, quando ci sarà l’approvazione. Il Piano che la Regione Lazio presenterà per avere i fondi europei va oltre gli schieramenti politici e oltre questa legislatura. Una programmazione a lungo termine i cui benefici, come strumento anti-crisi, ricadranno sulla collettività, a prescindere dalle forze politiche che governano o governeranno questa regione. E’ uno slancio verso il futuro per l’Europa delle Nuove Generazioni, che realizzi il connubio tra economia ed ecologia, che sia più inclusiva, più digitale e più attenta ai bisogni delle persone”.

