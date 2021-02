Fondi Ue: Lombardi (M5S), il 18/02 webinar gratuito su sostegno all’accesso

“Fondi Ue 2021 – 2027 e Next Generation Eu – Nuovi strumenti e risorse per accedere ai prossimi finanziamenti. La Regione Lazio sostiene l’europrogettazione” è il titolo del webinar gratuito che si terrà giovedì, 18 febbraio, alle ore 16.30, e che sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio e su quella della consigliera regionale M5S, Roberta Lombardi, organizzatrice e promotrice dell’evento on line, e proponente dell’emendamento approvato nell’ultima legge di Stabilità regionale (L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 articolo 3, commi 37-42) a sostegno dell’europrogettazione.

“Una misura grazie alla quale la Regione Lazio, prima in Italia, potrà erogare alle imprese e agli enti locali un contributo a fondo perduto pari all’80% (tetto massimo di 35mila euro) dei costi sostenuti in servizi di consulenza in europrogettazione e/o per l’assunzione di un europrogettista. – spiega Lombardi – Durante il webinar saranno presenti gli Assessorati regionali competenti – Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico; Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro e Daniele Leodori, Vicepresidente del Consiglio regionale e Assessore per i Fondi Comunitari – per anticipare alcune importanti informazioni sugli adempimenti e le modalità di presentazione delle domande”.

“Non c’è un minuto da perdere. Le ingenti risorse in arrivo nel nostro Paese, previste dai Fondi europei programmati nel Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e dal Next Generation Eu, sono un’occasione unica ed irripetibile per la nostra regione per sostenere progetti finalizzati alla sostenibilità sociale ed ambientale del nostro sistema produttivo, per l’innovazione tecnologica e digitale delle aziende, il rilancio e lo sviluppo economico dei contesti territoriali e per una nuova occupazione di qualità”.

Interverranno, inoltre, Giuseppe De Righi, Segretario Generale ANCI; Manuel Magliocchetti, Consigliere delegato per le politiche europee – Anci; Vittorio Alvino, Presidente della Fondazione Openpolis; Roberto Santori, Presidente Sezione Consulenza, Attività Professionali e Formazione di Unindustria; Roberto Carpano, europrogettista.

Segui l’evento su:

https://www.facebook.com/RobertaLombardiPortavoce

COMUNICATO STAMPA