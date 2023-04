Fondi, i 75 anni della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Magno

Un anno giubilare che inizierà con la visita delle reliquie di Santa Rita da Cascia

Martedì 2 maggio, ore 19.00 Chiesa di San Magno – Via Ponte Gagliardo, Fondi

Martedì 2 maggio alle ore 19.00 si terrà l’apertura dell’anno giubilare straordinario della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Magno di Fondi, in occasione dei 75 anni di fondazione. L’anniversario si aprirà con l’arrivo della reliquia di Santa Rita da Cascia nella comunità parrocchiale, una concelebrazione eucaristica presieduta da don Carlo Lembo e la lettura della bolla papale per l’anno giubilare straordinario parrocchiale.

La parrocchia nacque ufficialmente il 2 maggio 1949 per volontà dell’arcivescovo di Gaeta Dionigio Casaroli che la affidò a monsignor Mario Forte come primo parroco. La prima sede parrocchiale fu una baracca adibita a luogo di culto, oratorio e sale parrocchiali. Mons. Forte curò la realizzazione della chiesa parrocchiale, ponendola al centro del territorio e che fu inaugurata nel 1956. Inoltre, si impegnò nella ricostruzione dell’antica chiesetta di Santa Maria degli Angeli, danneggiata dalla Seconda Guerra Mondiale, che fu riaperta nel 1955.

Il parroco don Antonio De Arcangelis afferma: “Sarà un anno di memoria, di perdono, di ascolto e di cammino insieme. Papa Francesco ha accolto la domanda che ho inoltrato attraverso il nostro amato vescovo Luigi ed ha concesso alla nostra parrocchia un anno giubilare straordinario. Nella consapevolezza della presenza di tante piaghe sociali sul nostro territorio come la violenza, l’omertà, l’alcool, la droga, la ludopatia, c’è il desiderio di iniziare i primi passi del giubileo parrocchiale accogliendo la reliquia autentica “ex ossibus” di Santa Rita da Cascia. Tutto per la maggior gloria di Dio direbbe qualcuno…tutto per rendere Dio ancora presente nelle nostre case”.

La reliquia resterà in parrocchia fino a domenica 7 maggio alle ore 12.00. Mentre la chiesa resterà aperta dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

COMUNICATO STAMPA