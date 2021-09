Fondi candidata a Città europea dello sport 2023

Acampora è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura tenutasi ieri mattina a Palazzo Caetani: “ La Camera di Commercio c’è e farà la sua parte, anche in un’ottica di sviluppo del turismo sportivo”“Sono molto emozionato di essere qui oggi. La candidatura di Fondi al titolo di European City of Sport è motivo di orgoglio per la provincia di Latina e un’opportunità straordinaria non solo per la città ma per l’intero territorio.” Così è intervenuto il presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, Giovanni Acampora, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Fondi al prestigioso titolo, tenutasi martedì mattina a Palazzo Caetani.“L’operato dietro questa candidatura è un segnale di cooperazione vincente tra Enti. La Camera di Commercio del Basso Lazio c’è e farà la sua parte, anche in un’ottica di sviluppo del turismo sportivo. I nostri dati – ha evidenziato il presidente – ci dicono che città come Fondi siano già tra le mete preferite per il turismo sportivo. Dunque, bisogna saper cogliere occasioni come questa, per sviluppare ulteriormente i punti di forza del nostro territorio. Sarà, dunque, necessario fare un ottimo gioco di squadra – ha concluso Acampora- lavorare insieme ed attivare tutte le sinergie utili a vincere questa sfida, come in ogni sport che si rispetti”.La conferenza stampa di ieri ha chiuso la due giorni nella quale la commissione valutaria è stata in città per “toccare con mano” l’organizzazione e visitare gli impianti sportivi e il territorio. Al tavolo il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore allo sport Fabrizio Macaro, il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola e il vice presidente di Acescenta Italia Luigi Ciaralli, moderati da Riccardo Antonilli. Oltre al presidente della Camera di Commercio del Basso Lazio, Acampora, sono intervenuti l’onorevole Salvatore De Meo, europarlamentare e già sindaco di Fondi per 10 anni, il direttore del MOF, Roberto Sepe, il presidente del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, Federico Carnevale e Franco Zannella per la Banca Popolare di Fondi.Fondi candidata al titolo di European City of Sport 2023 è una sfida importante per l’intero territorio – come ha evidenziato il presidente Acampora. Una sfida della città con sé stessa, prima che con le altre località in gara, per migliorare la qualità della vita, incentivare l’attività fisica e promuovere progetti di inclusione sociale. Il tutto con una particolare attenzione alla pratica sportiva all’aria aperta e alla tutela naturalistica del territorio. Questo lo spirito con cui il Comune di Fondi concorrerà per il titolo.

comunicato stampa