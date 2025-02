FOIBA VANDALIZZATA, ROCCA: «ATTO ANTISTORICO E INSENSATO. SI RISPETTI LA MEMORIA DEI MORTI»

«Le scritte oltraggiose comparse a Basovizza a poche ore dal Giorno del Ricordo testimoniano l’insensatezza dei pochi – per fortuna – che ancora non accettano una memoria storica ormai condivisa. Si rispettino i morti e i discendenti di chi, con la sola colpa di essere italiano, ha perso la vita o le proprie radici in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia. Un atto antistorico che non può che ricevere una condanna unanime da parte di tutte le istituzioni».Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

