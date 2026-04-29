Florenzani, Vicepresidente CAL Lazio, guida il fronte delle Province per il riconoscimento delle funzioni ambientali

Il Vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Lazio, Giammarco Florenzani, interviene con fermezza sulla questione del riordino delle competenze amministrative, ponendosi in prima linea per la tutela delle Province laziali e delle loro funzioni in materia ambientale.

In una nota congiunta, condivisa con i colleghi del gruppo di Forza Italia, Vincenzo Petroni e Luigi Landi, e sostenuta dal Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, e dal Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, Florenzani ha ribadito la necessità di un atto di chiarezza e giustizia istituzionale.

“Oggi – spiega Florenzani- abbiamo portato avanti con determinazione la battaglia delle Province del Lazio per il pieno riconoscimento delle funzioni ambientali. In questi anni caratterizzati da una profonda incertezza normativa, le Province hanno agito con coraggio e senso di responsabilità, garantendo la continuità di servizi essenziali e fornendo risposte concrete ai cittadini e al comparto imprenditoriale. Un impegno che non può e non deve essere ignorato”.

A seguito dell’azione di pressione politica e istituzionale, la Regione Lazio ha risposto positivamente convocando un tavolo tecnico dedicato. Tuttavia, il Vicepresidente Florenzani e i rappresentanti del territorio chiedono garanzie immediate come la sospensione degli atti unilaterali, richiede esplicita avanzata alla Giunta Regionale per interrompere l’adozione di atti deliberanti che vadano in direzione contraria al riconoscimento delle competenze provinciali.

L’obiettivo è stabilizzare un quadro che permetta alle Province di operare con pieni poteri e risorse adeguate nella gestione del territorio.

“Rimaniamo fiduciosi nel percorso di dialogo appena avviato. Il nostro obiettivo – conclude Florenzani – resta unico: garantire un’amministrazione efficiente e vicina alle esigenze reali delle nostre comunità”