Florenzani (Codici), occorre un intervento delle istituzioni sull’Inps

“Occorre un intervento urgente delle istituzioni sull’INPS “ esordisce così L’Avv. Giammarco Florenzani, Segretario Provinciale di Codici, “sono ancora sospesi tutti i servizi e le visite medico legali alle persone bisognose del riconoscimento dell’invalidità o dell’indennità di accompagnamento. È uno scandalo che ci sono persone potenzialmente impossibilitate ad adempiere alle normali funzioni della Vita che da novembre 2019 attendono che gli venga fissata una visita medico legale per il riconoscimento dei loro diritti. Occorre che intervenga la Politica e la Prefettura per far ripartire le visite medico legali che con la scusa del Coronavirus sono bloccata da mesi”.

COMUNICATO STAMPA

