Un uomo e’ stato trovato privo di vita all’interno di un auto nelle campagne del cassinate e precisamente in localita’ San Montino a Sant’Angelo in Theodice. Sembra che ad uccidere l’uomo un sessantenne sia stato un colpo di arma da fuoco. Sul luogo dell’accaduto si sono portati gli uomini del commissariato della città martire che stanno ricostruendo la dinamica, al momento non si esclude nessuna pista nemmeno quella del gesto estremo.

notizia in aggiornamento – foto archivio