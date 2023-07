FLASH / Nuova serie ‘Le pillole eccellenti’ di “Grande Chi”

Oggi inizio in questa rubrica una nuova serie , le pillole eccellenti dove voglio mettere in evidenza le eccellenze del nostro territorio. Inizierò proprio con una eccellenza verificata di persona a mie spese . Il reparto di U.O.S.D. DI OCULISTICA -CHIRURGIA VITRORETINICA, OSPEDALE SPAZIANI DI FROSINONE. Circa tre settimane fa mi sono svegliato e ho notato che qualcosa non andava alla vista ,chiudo l’occhio destro e vedo bene con il sinistro.,chiudo il sinistro e scopro che al destro vedevo solo la meta l’altra meta buia. Mi presento al pronto soccorso che mi invia al reparto di oculistica . Qui dopo attenta visita rilevano un distacco della retina iniziato da molto tempo. Vista la gravità della situazione mi prenotano una preospedalizzazione, il giorno dopo per l’intervento durato 2 ore e mezzo il giorno successivo. L’intervento eseguito magistralmente dal responsabile del reparto dott. Luigi Baglioni, operazione difficile e rischiosa ma con esito positivissimo. Voglio ringraziare ed evidenziare la gentilezza e la professionalità di tutto il reparto, partendo dal responsabile e tutti gli addetti. Si dice in napoletano che” u pisc puzza da a cap” (il pesce puzza dalla testa) .Se un gruppo di lavoro funziona o non funziona dipende dal capo e in questo caso funziona benissimo, oltre al capo ci sta molto anche del personale che sicuramente ha stima del responsabile . I risultati si ottengono sempre con una squadra che lavora insieme per ottenere il meglio. Grazie mille a tutto il reparto e al dott. Luigi Baglioni

Voi cosa ne pensate . Attendo commenti

Per chi, con Chi ,per Grande chi