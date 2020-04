– – FLASH NEWS – – Trovata senza vita l’insegnante di Frosinone. Il corpo nelle acque del Tevere

L’insegnante di Frosinone, Luciana Martinelli, che da un po’ di tempo era residente insieme alla sorella nella capitale, dove si erano perse le tracce, e’ stata ritrovata senza vita nel primo pomeriggio nelle acque del Tevere,all’altezza di Lungotevere dei Fiorentini. La 27enne si era allontanata con la sua auto,una Volkswagen Up scura, scomparsa la notte tra il 3 e 4 aprile, dove non si avevano più sue notizie. I familiari della giovane si erano rivolti anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ma purtroppo oggi la drammatica scoperta.Si indaga per accertare le cause del decesso.

foto web