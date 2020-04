FLASH NEWS / Sora (FR) – Coronavirus, un nuovo caso di positivita’

Dalla consueta diretta Facebook il Sindaco De Donatis ha dichiarato che purtroppo si registra un nuovo caso di contagio al coronavirus, i casi in citta’ salgono a 37. La persona che risulta positiva al COVID 19 e’ un giovane 30enne e’ in buone condizioni ed e’ curato nel proprio domicilio. Il Sindaco ribadisce che bisogna rispettare le direttive governative e che bisogna evitare assembramenti ed uscire di casa solo per effettiva necessità.

redazione

