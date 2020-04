FLASH NEWS / Sant’Elia Fiumerapido (FR) – Uomo trovato privo di vita in casa

Un uomo di 68 anni e’ stato trovato privo di vita a Sant’Elia nella propria abitazione situata nel quartiere popolare “2000”. L’uomo da tempo non rispondeva e questo ha messo in allarme i conoscenti che hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto oltre ai Carabinieri i Vigili del Fuoco e l’ARES del 118. Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

redazione – foto archivio

