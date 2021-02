FLASH NEWS / MSGC, Porrino: morto l’uomo investito da un SUV

Nell’incidente stradale verificatosi questa sera intorno alle ore 18.30 circa, dove un uomo e’ stato investito in Localita’ Porrino, purtroppo per le gravi ferite riportate e’ deceduto.L’uomo quando e’ stato investito da un Suv e’ rimbalzato contro un’altra auto, che in quel momento transitava in senso opposto. I sanitari tempestivamente giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, l’anziano un ottantenne e’ deceduto sul colpo. Sul posto i militi di Isola del Liri e di MSGC.

foto archivio