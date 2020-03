—FLASH NEWS—– Isola del Liri (FR) – Coronavirus, salgono a tre i contagi

In una nota su Facebook il Sindaco della citta’ delle cascate che c’e’ un altro cittadino isolano risultato positivo al COVID 19 e si trova ricoverato presso il nosocomio del capoluogo. Di sotto riportiamo la nota integrale del Sindaco di Isola Del Liri Massimiliano Quadrini

Le condizioni dei nostri 2 concittadini che nelle scorse settimane sono risultati positivi al Covid 19 migliorano di giorno in giorno. E’ una buona notizia. Stanno rispondendo bene alle terapie. Siamo fiduciosi.

Vengo ora a rendervi conto di un aggiornamento. C’è un altro cittadino isolano che nelle scorse ore è risultato positivo al test. Attualmente non presenta febbre né tosse. Questo ci fa ben sperare. Si trova ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone. A lui e agli altri due nostri concittadini va il nostro augurio. Siamo speranzosi che tutto andrà nel migliore dei modi.Tutti noi ora siamo chiamati ad un ulteriore sforzo: i prossimi saranno i giorni più delicati nella battaglia contro il nemico invisibile. Lo sforzo che torno a chiedere a tutti voi, cari concittadini, è quello di proseguire il percorso intrapreso: rimanere in casa limitando al massimo gli spostamenti. E’ prova di responsabilità alla quale nessuno di noi può sottrarsi. Coraggio!