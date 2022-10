Flash news / Furgone sotto un tir in autostrada: 6 morti, bilancio provvisorio

Tragedia in A4. Con il furgone finiscono sotto un tir: sei persone sono morte nel tratto a tre corsie, nel terribile incidente accaduto oggi, venerdì 7 ottobre, poco prima delle 16 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Donà- Noventa e di Cessalto, in direzione di Trieste. Lo riferisce Autovie Venete. Il conducente del furgone non si sarebbe accorto del pesante mezzo che lo stava precedendo. Il furgone con a bordo almeno sei persone è così finito sotto al rimorchio del tir. Tutti sono morti incastrati nell’abitacolo. Cinque dei sei morti sarebbero di Riccione.Il bilancio è provvisorio. Autostrada chiusa, uscita obbligatoria a San Donà. Al momento del sinistro erano segnalati rallentamenti – anche attraverso i pannelli a messaggio variabile – a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro). Immediata la richiesta di aiuto è arrivata al 118 che ha mobilitato diverse ambulanze insieme ai vigili del fuoco di San Donà di Piave, Mestre e Portogruaro.Inevitabili i disagi con il blocco del traffico per chi, proveniente da Venezia, deve dirigersi verso Portogruaro, Udine Trieste. Sul posto gli agenti della Polizia stradale gli ausiliari del traffico della concessionaria Autovie Venete.L’incidente è avvenuto nella corsia centrale: l’autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste. Sul posto c’è un vastissimo dispiegamento di forze dell’ordine e di soccorritori. (Il Messaggero)

