FLASH NEWS / Fiuggi (FR) – Coronavirus, morte due degenti della casa di cura Hermitage

Si aggrava il bilancio delle vittime dovute al COVID 19 nella citta’ termale, ad annunciarlo il Sindaco Baccarini.Si tratta di due persone che erano ospiti della casa di cura Hermitage. Riportiamo integralmente la nota del Sindaco.

Purtroppo il CoronaVirus colpisce nuovamente la nostra comunità: sono venute a mancare due degenti della casa di riposo Hermitage La prima, originaria di Fumone, era già ricoverata all’ospedale Spaziani di Frosinone, mentre la seconda, nostra concittadina, risultata positiva nelle settimane scorse era stata trasferita presso una struttura di Morlupo ed é deceduta presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. Entrambe verranno tumulate nei cimiteri dei rispettivi paesi secondo le procedure previste in questo momento. Si coglie l’occasione, ancora una volta, per richiamare tutti i cittadini alla massima prudenza e di uscire di casa solo per questioni di estrema necessità. Si mantiene alta l’attenzione in merito alla sorveglianza di tutte le RSA e le case di riposo della città, in cui é presente ogni controllo da parte dell’amministrazione comunale in applicazione di tutte le normative nazionali e regionali emanate.