– – FLASH NEWS – – Fase 2, stasera parla Conte: alle 20,20 la conferenza stampa

Questa sera vorrei illustrare il nuovo Dpcm sulla fase 2. Così il premier Giuseppe Conte avrebbe detto, secondo Il Messaggero in un articolo a firma di Simone Canettieri, durante la riunione, ancora in corso, con gli enti locali. Ai sindaci, il presidente del Consiglio sta illustrando le nuove misure che scatteranno dal 4 maggio. La conferenza stampa di Palazzo Chigi è prevista, come di consueto, alle 20.20. Durante la riunione Conte ha preso tempo sull’uso dell’applicazione che potrebbe anche non partire dal 4 maggio. E comunque ha preferito glissare alle domande degli amministratori. Ai quali ha illustrato le misure che dovrà adottare l’Italia per uscire dal lockdown.

Fonte leggo.it