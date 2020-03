—–FLASH—- Ferentino (FR) – Trovato privo di vita sul balcone di casa

Nella tarda mattinata odierna un uomo e’ stato trovato privo di vita sul balcone della propria abitazione. L’uomo dalle prime informazioni viveva da solo e da qualche giorno non dava notizie di se. I soccorritori hanno dovuto sfondare la porta per entrare in casa, dove purtroppo hanno trovato l’uomo privo di vita. Sul posto il medico legale i militi della locale stazione e i sanitari del 118, si indaga per capire le cause del decesso.

notizia in aggiornamento

Correlati